В оккупированном Крыму умерли две больные COVID-19

"За прошедшие сутки умерли две женщины, пока окончательно не установлено, наверное, от сопутствующих заболеваний, но они были заражены коронавирусом", - сообщил Аксенов.

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Также отмечается, что одна из женщин 1951 г.р. находилась на лечении в Симферополе, другая пациентка 1959 г.р. в Саках. Сейчас идет расследование причин смерти.

Напомним, в Украине на 9:00 12 мая зафиксировано 16 023 случая коронавирусного заболевания COVID-19, из них 375 за последние сутки. В общем от болезни в стране умерли уже 425 человек.



