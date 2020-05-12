В оккупированном Крыму умерли две больные COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В оккупированном Крыму умерли две женщины, у которых был подтвержден коронавирус, а также были сопутствующие заболевания. Об этом сообщил назначенный РФ "глава" аннексированного полуострова Сергей Аксенов, передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.
"За прошедшие сутки умерли две женщины, пока окончательно не установлено, наверное, от сопутствующих заболеваний, но они были заражены коронавирусом", - сообщил Аксенов.
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Также отмечается, что одна из женщин 1951 г.р. находилась на лечении в Симферополе, другая пациентка 1959 г.р. в Саках. Сейчас идет расследование причин смерти.
Напомним, в Украине на 9:00 12 мая зафиксировано 16 023 случая коронавирусного заболевания COVID-19, из них 375 за последние сутки. В общем от болезни в стране умерли уже 425 человек.