В окупованому Криму обікрали храм ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі обікрали. Про це в суботу повідомив архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент, повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.
"Коли мене не було в Криму, робочі, що роблять ремонт в церкві, нас обікрали. Крадіжка сталася на другому поверсі. Незаконно були виламані двері, старі дерев'яні, під виглядом ремонту, що встановлюються нові. З другого поверху вкрадена радіоапаратура. Сьогодні вранці я заявив виконробу, щоб мені повернули апаратуру. Він мене послав", - розповів Климент.
За словами архієпископа Климента, станом на 11:00 годину він викликає поліцію і додав, що факти спроби крадіжки були і раніше. Поки немає публічних коментарів робочих, який звинуватив архієпископ.
Арбітражний суд Центрального округу Калуги в РФ 14 листопада відхилив касаційну скаргу представників Кримської єпархії Православної церкви України. Представники ПЦУ намагалися оскаржити рішення російського Міністерства майнових і земельних відносин в анексованому Криму про розірвання договору оренди собору в центрі Сімферополя. 24 вересня в управлінні російського Міністерства юстиції в анексованому Криму втретє відмовили в реєстрації українського православного приходу на півострові.
У російському Мінмайна в анексованому Криму пояснили вимогу до Кримської єпархії УПЦ КП покинути будівлю Кафедрального собору в Сімферополі закінченням терміну дії договору з єпархією УПЦ КП, яка перейшла в створену Православну церкву України.
Комітет ООН з прав людини як тимчасовий захід двічі просив Росію не виселяти Кримську єпархію Православної церкви України з кафедрального собору Володимира та Ольги в Сімферополі. "Влада" анексованого Криму стверджує, що не отримувала рекомендацій ООН щодо храму ПЦУ в Сімферополі.