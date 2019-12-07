В оккупированном Крыму обокрали храм ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Помещения Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе обокрали. Об этом в субботу сообщил архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент, сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
"Когда меня не было в Крыму, рабочие, что делают ремонт в церкви, нас обокрали. Кража произошла на втором этаже. Незаконно были выломаны двери, старые деревянные, под видом ремонта, что устанавливаются новые. Со второго этажа украдена радиоаппаратура. Сегодня утром я заявил прорабу, чтобы мне вернули аппаратуру. Он меня послал", – рассказал Климент.
По словам архиепископа Климента, по состоянию на 11:00 часов он вызывает полицию и добавил, что факты попытки кражи были и ранее. Пока нет публичных комментариев рабочих, который обвинил архиепископ.
Арбитражный суд Центрального округа Калуги в РФ 14 ноября отклонил кассационную жалобу представителей Крымской епархии Православной церкви Украины. Представители ПЦУ пытались оспорить решение российского Министерства имущественных и земельных отношений в аннексированном Крыму о расторжении договора аренды собора в центре Симферополя. 24 сентября в управлении российского Министерства юстиции в аннексированном Крыму третий раз отказали в регистрации украинского православного прихода на полуострове.
В российском Минимуществе в аннексированном Крыму пояснили требование к Крымской епархии УПЦ КП покинуть здание Кафедрального собора в Симферополе окончанием срока действия договора с епархией УПЦ КП, которая перешла в созданную Православную церковь Украины.
Комитет ООН по правам человека в качестве временной меры дважды просил Россию не выселять Крымскую епархию Православной церкви Украины из кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе. "Власти" аннексированного Крыма утверждают, что не получали рекомендаций ООН по храму ПЦУ в Симферополе.