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6-месячное прекращение огня и не только: Виткофф раскрыл повестку будущих переговоров США и Украины
19:19 • 102 просмотра

6-месячное прекращение огня и не только: Виткофф раскрыл повестку будущих переговоров США и Украины

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103097 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 73485 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103184 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115966 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146381 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147264 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140235 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В оккупированном Крыму обокрали храм ПЦУ

В оккупированном Крыму обокрали храм ПЦУ

Киев  •  УНН

 • 10867 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Помещения Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе обокрали. Об этом в субботу сообщил архиепископ Крымской епархии ​ПЦУ Климент, сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

"Когда меня не было в Крыму, рабочие, что делают ремонт в церкви, нас обокрали. Кража произошла на втором этаже. Незаконно были выломаны двери, старые деревянные, под видом ремонта, что устанавливаются новые. Со второго этажа украдена радиоаппаратура. Сегодня утром я заявил прорабу, чтобы мне вернули аппаратуру. Он меня послал", – рассказал Климент.

По словам архиепископа Климента, по состоянию на 11:00 часов он вызывает полицию и добавил, что факты попытки кражи были и ранее. Пока нет публичных комментариев рабочих, который обвинил архиепископ.

Арбитражный суд Центрального округа Калуги в РФ 14 ноября отклонил кассационную жалобу представителей Крымской епархии Православной церкви Украины. Представители ПЦУ пытались оспорить решение российского Министерства имущественных и земельных отношений в аннексированном Крыму о расторжении договора аренды собора в центре Симферополя. 24 сентября в управлении российского Министерства юстиции в аннексированном Крыму третий раз отказали в регистрации украинского православного прихода на полуострове.

В российском Минимуществе в аннексированном Крыму пояснили требование к Крымской епархии УПЦ КП покинуть здание Кафедрального собора в Симферополе окончанием срока действия договора с епархией УПЦ КП, которая перешла в созданную Православную церковь Украины.

Комитет ООН по правам человека в качестве временной меры дважды просил Россию не выселять Крымскую епархию Православной церкви Украины из кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе. "Власти" аннексированного Крыма утверждают, что не получали рекомендаций ООН по храму ПЦУ в Симферополе.

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