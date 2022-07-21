В окупантів труднощі з ремонтом Антонівського моста – Хлань
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У російських окупантів виникли труднощі з ремонтом Антонівського моста у тимчасово захопленому Херсоні – немає спеціалістів. Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.
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"Фактично як добу окупанти не можуть перекидати тяжке озброєння і свої боєприпаси через Антонівський міст. Більше того, для анонсованого ремонту немає спеціалістів. Всі місцеві професіонали виїхали. Будуть шукати когось в Криму. Це час", – повідомив Хлань.
Додамо
Радник голови Херсонської ОВА зазначив, що мостом можуть проїхати легкові автівки, озброєння і техніка росіян – ні.
Нагадаємо
Сергій Хлань повідомляв, що українські військові завдали удару по базі російських окупантів у районі Антонівського моста у тимчасово захопленому Херсоні.
Розвідка Міноборони Великобританії зазначила, що контроль над переправами через Дніпро, ймовірно, стане ключовим фактором у результаті бойових дій у Херсонському регіоні.
20 липня "голова" так званої "військово-цивільної адміністрації" Херсонської області володимир сальдо заявив, що рух Антонівським мостом тимчасово обмежили через обстріли ЗСУ.