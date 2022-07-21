У оккупантов трудности с ремонтом Антоновского моста – Хлань
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. У российских оккупантов возникли трудности с ремонтом Антоновского моста во временно захваченном Херсоне – нет специалистов. Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань на своей странице в Facebook, информирует УНН.
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"Фактически как сутки оккупанты не могут опрокидывать тяжелое вооружение и свои боеприпасы через Антоновский мост. Более того, для анонсированного ремонта нет специалистов. Все местные профессионалы уехали. Будут искать кого-то в Крыму. Это время", – сообщил Хлань.
Добавим
Советник главы Херсонской ОВА отметил, что по мосту могут проехать легковые автомобили, вооружение и техника россиян – нет.
Напомним
Сергей Хлань сообщал, что украинские военные нанесли удар по базе российских оккупантов в районе Антоновского моста во временно захваченном Херсоне.
Разведка Минобороны Великобритании отметила, что контроль над переправами через Днепр, вероятно, станет ключевым фактором в результате боевых действий в Херсонском регионе.
20 июля "глава" так называемой "военно-гражданской администрации" Херсонской области владимир сальдо заявил, что движение Антоновским мостом временно ограничили из-за обстрелов ВСУ.