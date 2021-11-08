В Офісі Президента заявили, що потрібно створити нову підгрупу в ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Прессекретар Президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що потрібно створити нову підгрупу в Тристоронній контактній групі, яка працюватиме над поверненням Україні контролю за державним кордоном на Донбасі, передає УНН з посиланням на ОПУ.
Никифоров заявив, що делегація України в Тристоронній контактній групі має ще більше зосередитися на розв’язанні гуманітарних і соціальних питань.
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“Офіс Президента наголошує на необхідності активізувати роботу над звільненням утримуваних осіб, забезпеченням нормальних умов роботи КПВВ на лінії дотику. Також потрібно створити нову підгрупу, яка працюватиме над поверненням Україні контролю за державним кордоном на Донбасі. Якщо російська сторона визнає Мінські домовленості, то має погодитися і з тим, щоб на рівні ТКГ реалізувати пункти “Мінська”, — сказав Никифоров.
Деталі
Никифоров зауважив, що Російська Федерація вже давно тримає поблизу кордонів України специфічні угруповання військ, і над цим питанням працюють українські спецслужби та міжнародні партнери України.
“Триває певне підсилення. Саме такі зміни й стали причиною стурбованості наших партнерів, що вилилося в публікації західних ЗМІ. Але висновки щодо конкретних цілей Росії та можливого розвитку подій на кордоні наразі робити передчасно. Головне, що в України та наших партнерів є повна й оперативна комунікація на різних рівнях, і ми готові реагувати на будь-які сценарії”, — резюмував прессекретар Глави держави.
Доповнення
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що тимчасово виконуючий обов’язки першого заступника глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Андрій Костін буде представляти Україну на період відсутності Леоніда Кравчука.
Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Олексія Резнікова, який днями очолив Міноборони.
Зеленський також тимчасово поклав виконання обов’язків першого заступника глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі на Костіна Андрія Євгеновича — члена делегації, представника України в робочій групі з політичних питань.