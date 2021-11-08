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В офисе Президента заявили, что нужно создать новую подгруппу в ТКГ

Киев • УНН

 • 17204 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что нужно создать новую подгруппу в Трехсторонней контактной группе, которая будет работать над возвращением Украине контроля над государственной границей на Донбассе, передает УНН со ссылкой на ОПУ.

В офисе Президента заявили, что нужно создать новую подгруппу в ТКГ

Никифоров заявил, что делегация Украины в Трехсторонней контактной группе должна еще больше сосредоточиться на решении гуманитарных и социальных вопросов.

Цитата

“Офис Президента настаивает на необходимости активизировать работу над освобождением удерживаемых лиц, обеспечением нормальных условий работы КПВВ на линии соприкосновения. Также нужно создать новую подгруппу, которая будет работать над возвращением Украине контроля за государственной границей на Донбассе. Если российская сторона признает Минские договоренности, то должна согласиться и с тем, чтобы на уровне ТКГ реализовать пункты “Минска”, — сказал Никифоров.

Детали

Никифоров отметил, что Российская Федерация уже давно держит у границ Украины специфические группировки войск, и над этим вопросом работают украинские спецслужбы и международные партнеры Украины.

"Продолжается определенное усиление. Именно такие изменения и стали причиной обеспокоенности наших партнеров, что вылилось в публикации западных СМИ. Но выводы относительно конкретных целей России и возможного развития событий на границе пока делать преждевременно. Главное, что у Украины и наших партнеров есть полная и оперативная коммуникация на разных уровнях, и мы готовы реагировать на любые сценарии”, — резюмировал пресс-секретарь Главы государства.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что временно исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин будет представлять Украину на период отсутствия Леонида Кравчука.

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Алексея Резникова, который на днях возглавил Минобороны.

Зеленский также временно возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе на Костина Андрея Евгеньевича — члена делегации, представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам.

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