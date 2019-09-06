В Офісі президента розкритикували дотримання регламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Богдан розкритикував регламентні процедури й запевнив, що бездіяльність влади закріплена на рівні безкінечних процедур. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Богдан в ефірі ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”, передає УНН.
“Ми дотримуємося максимально процедур. Ми робимо все максимально швидко. Проте 28 років в цій країні створювали закони, які дають можливість нічого не робити. Все що попридумували — регламент Верховної Ради, Кабінету міністрів, це все, щоб чиновник нічого не робив”, — сказав А. Богдан.
Він сказав, що влада дотримуватиметься регламентів, коли це буде затребувано волею народу.
Раніше заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що задача номер один для нашої Ради — розробити абсолютно новий регламент.
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