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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 108595 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120478 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112057 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118193 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124019 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150214 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149976 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 193233 просмотра

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В Офисе президента раскритиковали соблюдение регламента

В Офисе президента раскритиковали соблюдение регламента

Киев  •  УНН

 • 12491 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Богдан раскритиковал регламентные процедуры и заверил, что бездействие власти закреплено на уровне бесконечных процедур. Об этом заявил председатель Офиса президента Андрей Богдан в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”, передает УНН.

“Мы придерживаемся максимально процедур. Мы делаем все максимально быстро. Однако 28 лет в этой стране создавали законы, которые дают возможность ничего не делать. Все что попридумывали — регламент Верховной Рады, Кабинета министров, это все, чтобы чиновник ничего не делал”, — сказал А. Богдан.

Он сказал, что власть будет придерживаться регламентов, когда это будет востребовано волей народа.

Ранее заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что задача номер один для Верховной Рады — разработать совершенно новый регламент.

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