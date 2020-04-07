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В офісі британського прем'єра запевнили, що Джонсон у стабільному стані

В офісі британського прем'єра запевнили, що Джонсон у стабільному стані

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. На сьогодні у прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона немає пневмонії, його стан стабільний. Про це стало відомо під час сьогоднішнього брифінгу представників британського уряду, передає УНН з посиланням на The Guardian.

“Прем’єр-міністр був стабільний всю ніч і залишається в гарному настрої. Він обходиться кисневою маскою, і дихає без будь-якої іншої допомоги. Йому не потрібна механічна вентиляція або неінвазивна респіраторна підтримка”, - заявив офіційний представник прем’єра.

Також, відповідно до даних видання, Даунінг-стріт дала зрозуміти, що “не хоче приймати пропозицію Дональда Трампа про експериментальні препарати від коронавірусу” для Бориса Джонсона.

“Ми впевнені, що прем’єр-міністр отримує найкращу медичну допомогу від служби охорони здоров’я. Будь-яке лікування, яке він отримує, є справою його лікарів”, - повідомили на брифінгу.

Як повідомляв УНН, раніше прем’єр-міністра Бориса Джонсона доставили в лікарню, щоб зробити додаткові тести через 10 днів після того, як у нього виявили коронавірус. В офісі прем’єр-міністра такий крок назвали запобіжним заходом.

Напередодні стало відомо, що Джонсона після госпіталізації з коронавирусною інфекцією помістили в реанімаційне відділення.

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