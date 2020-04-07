В офисе британского премьера заверили, что Джонсон в стабильном состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. На сегодня у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ytn пневмонии, его состояние стабильное. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего брифинга представителей британского правительства, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
"Премьер-министр был стабилен всю ночь и остается в хорошем настроении. Он обходится кислородной маской, и дышит без всякой другой помощи. Ему не нужна механическая вентиляция или неинвазивная респираторная поддержка", - заявил официальный представитель премьера.
Также, согласно данным издания, Даунинг-стрит дала понять, что "не хочет принимать предложение Дональда Трампа о экспериментальных препаратах от коронавируса" для Бориса Джонсона.
"Мы уверены, что премьер-министр получает лучшую медицинскую помощь от службы здравоохранения. Любое лечение, которое он получает, является делом его врачей", - сообщили на брифинге.
Как сообщал УНН, ранее премьер-министра Бориса Джонсона доставили в больницу, чтобы сделать дополнительные тесты через 10 дней после того, как у него обнаружили коронавирус. В офисе премьер-министра такой шаг назвали мерой предосторожности.
Накануне стало известно, что Джонсона после госпитализации с коронавирусной инфекцией поместили в реанимационное отделение.