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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 90484 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101536 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 103658 просмотра

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В офисе британского премьера заверили, что Джонсон в стабильном состоянии

В офисе британского премьера заверили, что Джонсон в стабильном состоянии

Киев  •  УНН

 • 7456 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. На сегодня у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ytn  пневмонии, его состояние стабильное. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего брифинга представителей британского правительства, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Премьер-министр был стабилен всю ночь и остается в хорошем настроении. Он обходится кислородной маской, и дышит без всякой другой помощи. Ему не нужна механическая вентиляция или неинвазивная респираторная поддержка", - заявил официальный представитель премьера.

Также, согласно данным издания, Даунинг-стрит дала понять, что "не хочет принимать предложение Дональда Трампа о экспериментальных препаратах от коронавируса" для Бориса Джонсона.

"Мы уверены, что премьер-министр получает лучшую медицинскую помощь от службы здравоохранения. Любое лечение, которое он получает, является делом его врачей", - сообщили на брифинге.

Как сообщал УНН, ранее премьер-министра Бориса Джонсона доставили в больницу, чтобы сделать дополнительные тесты через 10 дней после того, как у него обнаружили коронавирус. В офисе премьер-министра такой шаг назвали мерой предосторожности.

Накануне стало известно, что Джонсона после госпитализации с коронавирусной инфекцией поместили в реанимационное отделение.

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