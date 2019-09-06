В Одесі госпіталізованими залишаються 20 осіб, які отруїлися шаурмою
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. В Одесі залишаються госпіталізованими 20 осіб, які вживали шаурму в с. Авангард Овідіопольського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
“Станом на 7 год. 6 вересня в міській інфекційній лікарні м. Одеса залишаються госпіталізованими 20 осіб, які вживали шаурму в с. Авангард Овідіопольського району”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Як повідомляв УНН, при лабораторному обстеженні 13 осіб, які отруїлися після вживання шаурми на Одещині, була виявлена сальмонела.
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