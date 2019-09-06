В Одессе госпитализированными остаются 20 человек, отравившихся шаурмой
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Одессе остаются госпитализированными 20 человек, которые употребляли шаурму в с. Авангард Овидиопольского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
“По состоянию на 7 ч. 6 сентября в городской инфекционной больницы. Одесса остаются госпитализированными 20 человек, которые употребляли шаурму в с. Авангард Овидиопольского района”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Как сообщал УНН, при лабораторном обследовании 13 человек, отравившихся после употребления шаурмы в Одесской области, была обнаружена сальмонелла.
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