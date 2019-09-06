Кількість госпіталізованих після вживання напівфабрикатів у Черкасах збільшилось до 19 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Кількість людей, які були госпіталізовані після вживання куплених у магазині напівфабрикатів у Черкасах, збільшилось до 19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“Станом на 7 год. 6 вересня в міській інфекційній лікарні м. Черкаси залишаються госпіталізованими 19 осіб (з них 6 дітей), які вживали напівфабрикати придбані у магазині „Делікат плюс“ м. Черкаси”, — повідомили у відомстві.
Раніше повідомлялось про 12 осіб.
Зазначається, що проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, на Волині госпіталізували 16 осіб після відвідин кафе.