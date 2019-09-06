Количество госпитализированных после употребления полуфабрикатов в Черкассах увеличилось до 19 людей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Количество людей, которые были госпитализированы после употребления купленных в магазине полуфабрикатов в Черкассах, увеличилось до 19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба ГСЧС Украины.
“По состоянию на 7 ч. 6 сентября в городской инфекционной больницы. Черкассы остаются госпитализированными 19 человек (из них 6 детей), принимавших полуфабрикаты приобретенные в магазине „Деликат плюс“ м. Черкаси”, — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось о 12 человек.
Отмечается, что на месте проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Напомним, на Волыни госпитализировали 16 человек после посещения кафе.