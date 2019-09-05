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На Волині госпіталізували 16 осіб після відвідин кафе

На Волині госпіталізували 16 осіб після відвідин кафе

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Протягом 2 та 3 вересня до Любешівської ЦРЛ з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 16 осіб (з них 2 дитини), які 31 серпня відвідували кафе "Олеся" у с. Залізниця Любешівського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

"4 вересня до ДСНС надійшла інформація, що протягом 2 та 3 вересня до Любешівської ЦРЛ з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 16 осіб (з них 2 дитини), які 31 серпня відвідували кафе "Олеся" у с. Залізниця Любешівського району. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Львівщині госпіталізовано 11 осіб, які отруїлися на весіллі.

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