На Волыни госпитализировали 16 человек после посещения кафе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В течение 2 и 3 сентября до Любешовской ЦРБ с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 16 человек (из них 2 ребенка), которые 31 августа посещали кафе "Олеся" в с.Зализныця Любешивского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
"4 сентября в ГСЧС поступила информация, что в течение 2 и 3 сентября до Любешовской ЦРБ с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 16 человек (из них 2 ребенка), которые 31 августа посещали кафе" Олеся "в с. Зализныця Любешивского района. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", говорится в сообщении.
Напомним, во Львовской области госпитализированы 11 человек, отравившихся на свадьбе.