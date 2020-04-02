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В Одесі чоловік вдарив охоронця цеглою по голові та ножем у серце

В Одесі чоловік вдарив охоронця цеглою по голові та ножем у серце

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. В одному з гаражних кооперативів Одеси, чоловік вбив охоронця ударом ножа в серце, а також накинувся з ножем на ще одного. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеськй області.

"У Суворовському районі міста зловмисник зайшов до одного з гаражних кооперативів, вдарив 65-річного охоронця цеглою по голові та ножем у серце, а тоді пішов до гаражів на сусідній вулиці і також накинувся з ножем на охоронця. На щастя, цього разу 60-річний чоловік вчасно зреагував на напад і відбувся пораненням у шию", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що майже одночасно до поліції надійшли два повідомлення: від перехожих, які випадково виявили бездиханне тіло першої жертви, та представників охоронної фірми, які зреагували на сигнал тривожної кнопки, котру встиг натиснути другий потерпілий.

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Так, поліцейські відразу ж затримали правопорушника. У тому, що сталося, 30-річний житель Біляївки звинувачує наркотики, які, зі слів чоловіка, він вживав напередодні.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 3 ст. 15, п. 13 ч. 2 ст. 115 (незавершений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Триває слідство.

Нагадаємо, що на Донеччині 30-річний чоловік під час конфлікту вдарив ножем у груди 19-річного хлопця.

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