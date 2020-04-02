В Одесі чоловік вдарив охоронця цеглою по голові та ножем у серце

КИЇВ. 2 квітня. УНН. В одному з гаражних кооперативів Одеси, чоловік вбив охоронця ударом ножа в серце, а також накинувся з ножем на ще одного. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеськй області.