В Одессе мужчина ударил охранника кирпичом по голове и ножом в сердце

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В одном из гаражных кооперативов Одессы, мужчина убил охранника ударом ножа в сердце, а также набросился с ножом на еще одного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.