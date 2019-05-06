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В ОБСЄ вимагають ефективного розслідування нападу на журналіста в Черкасах

В ОБСЄ вимагають ефективного розслідування нападу на журналіста в Черкасах

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, Арлем Дезір, сьогодні закликав до ефективного розслідування спроби вбивства журналіста Вадима Комарова в Черкасах. Про це повідомила прес-служба ОБСЄ, передає УНН.

"Я засуджую цей дуже жорстокий напад на журналіста Вадима Комарова в Черкасах, через який він потрапив у кому та залишився ледь живим. Це спроба вбивства місцевого журналіста-розслідувача, відомого своїми репортажами про корупцію. Ця цільова атака є особливо тривожною і не може залишатися безкарною. Розслідування було ініційовано, і я закликаю владу докласти максимум зусиль для повного розслідування злочину", - підкреслив Дезір.

Також він сподівається, що Вадим Комаров незабаром повністю відновиться, а він і його колеги будуть захищені від насильства і залякування.

Нагадаємо, зранку 4 травня у Черкасах жорстоко побили місцевого журналіста Вадима Комарова. Згодом його прооперували, він знаходиться у комі.

Як повідомляв УНН, кримінальне провадження за фактом нападу на черкаського журналіста перекваліфіковано.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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