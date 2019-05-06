В ОБСЕ требуют эффективного расследования нападения на журналиста в Черкассах

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 95546 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 103729 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 106542 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 107913 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 133007 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113631 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139139 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144842 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130259 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130314 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В ОБСЕ требуют эффективного расследования нападения на журналиста в Черкассах

В ОБСЕ требуют эффективного расследования нападения на журналиста в Черкассах

Киев  •  УНН

 • 9879 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, Арлем Дезир, сегодня призвал к эффективному расследованию попытку убийства журналиста Вадима Комарова в Черкассах. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ, передает УНН.

"Я осуждаю это очень жестокое нападение на журналиста Вадима Комарова в Черкассах, из-за которого он попал в кому и остался едва живым. Это попытка убийства местного журналиста-расследователя, известного своими репортажами о коррупции. Эта целевая атака особенно тревожна и не может оставаться безнаказанной. Расследование было инициировано и я призываю власти приложить максимум усилий для полного расследования преступления", - подчеркнул Дезир.

Также он надеется, что Вадим Комаров вскоре полностью восстановится, а он и его коллеги будут защищены от насилия и запугивания.

Напомним, утром 4 мая в Черкассах жестоко избили местного журналиста Вадима Комарова. Впоследствии его прооперировали, он находится в коме.

Как сообщал УНН, уголовное производство по факту нападения на черкасского журналиста переквалифицировано.

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