В ОБСЕ требуют эффективного расследования нападения на журналиста в Черкассах
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, Арлем Дезир, сегодня призвал к эффективному расследованию попытку убийства журналиста Вадима Комарова в Черкассах. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ, передает УНН.
"Я осуждаю это очень жестокое нападение на журналиста Вадима Комарова в Черкассах, из-за которого он попал в кому и остался едва живым. Это попытка убийства местного журналиста-расследователя, известного своими репортажами о коррупции. Эта целевая атака особенно тревожна и не может оставаться безнаказанной. Расследование было инициировано и я призываю власти приложить максимум усилий для полного расследования преступления", - подчеркнул Дезир.
Также он надеется, что Вадим Комаров вскоре полностью восстановится, а он и его коллеги будут защищены от насилия и запугивания.
Напомним, утром 4 мая в Черкассах жестоко избили местного журналиста Вадима Комарова. Впоследствии его прооперировали, он находится в коме.
Как сообщал УНН, уголовное производство по факту нападения на черкасского журналиста переквалифицировано.