В обмінниках впала гривня на фоні новин про формулу Штайнмайєра
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У середу в обмінниках столиці дещо знецінилась національна валюта до долара. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Така ситуація помітна щонайменше в декількох обмінних пунктах у центрі столиці.
Так, станом на 12:00 в обмінних пунктах столиці, розташованих на вулиці Хрещатик, вартість купівлі долара різнилась від 25,5 до 25,8 гривень, а продажу – від 24,8 до 25,3 гривень.
Додамо, вартість євро в обмінних пунктах становить від 26,8 до 27,4 гривні, продати можна за 27,8 – 28,1 гривні.
Зазначимо, на 2 жовтня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,56 грн/дол.
Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.
Пізніше того ж дня активісти влаштували протест під Офісом Зеленського проти підписання формули Штайнмайєра.