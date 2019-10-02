В обменниках упала гривна на фоне новостей о формуле Штайнмайера
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В среду в обменниках столицы несколько обесценилась национальная валюта к доллару. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Такая ситуация заметна по меньшей мере в нескольких обменных пунктах в центре столицы.
По состоянию на 12:00 в обменных пунктах столицы, расположенных на улице Крещатик, стоимость доллара отличалась от 25,5 до 25,8 гривен, а продажи - от 24,8 до 25,3 гривен.
Добавим, стоимость евро в обменных пунктах составляет от 26,8 до 27,4 гривны, продать можно за 27,8 - 28,1 гривны.
Отметим, на 2 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,56 грн/долл.
Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонний контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.
В тот же день активисты устроили протест под Офисом Зеленского против подписания формулы Штайнмайера.