Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,56 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. На 2 жовтня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,56 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 2 жовтня встановлені на такому рівні:
24.555302 грн за долар;
26.760368 грн за євро;
0.377380 грн за російський рубль;
30.083040 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 1 жовтня курс усіх зазначених валют зріс.