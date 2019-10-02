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Официальный курс гривны установлен на уровне 24,56 грн/доллар

Киев • УНН

 • 13858 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. На 2 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,56 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Официальный курс гривны установлен на уровне 24,56 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 2 октября установлены на таком уровне:

24.555302 грн за доллар;

26.760368 грн за евро;

0.377380 грн за российский рубль;

30.083040 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 1 октября курс всех указанных валют вырос.

Украинские Национальные Новости

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