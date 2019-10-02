Официальный курс гривны установлен на уровне 24,56 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. На 2 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,56 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 2 октября установлены на таком уровне:
24.555302 грн за доллар;
26.760368 грн за евро;
0.377380 грн за российский рубль;
30.083040 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 1 октября курс всех указанных валют вырос.