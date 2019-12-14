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В Ніжині поліція викрила підпільну нарколабораторію

В Ніжині поліція викрила підпільну нарколабораторію

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Поліція Чернігівщини затримала у Ніжині групу чоловіків, які забезпечували наркотиками не лише мешканців міста, а й жителів усієї області. Затриманим загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сектор комунікації поліції Чернігівської області.

Троє чоловіків робили закупки інгредієнтів для виготовлення наркотиків через мережу інтернет. У пристосованому приміщенні вони самостійно виготовляли їх, фасували та реалізовували всіма можливими способами: як через передачу з рук в руки від продавця до покупця, так і через інтернет.

Як один з інгредієнтів для виготовлення наркотиків чоловіки використовували хімічні засоби для чистки каналізації. Самі ж у цей час захищали від агресивних хімікатів свої очі й органи дихання респіратором. Збували амфетамін та марихуану як в роздріб, так і оптом. Ставку робили на молодь.

В результаті спланованої спецоперації 12 грудня поліція за підтримки спецпідрозділу КОРД заскочила чоловіків під час виготовлення чергової партії наркотиків. У результаті обшуку поліція виявила у зловмисників раніше виготовлені наркотики та інгредієнти для нових партій. Загалом більше 200 грамів амфетаміну, марихуану, зброю та кошти, отримані від збуту наркотиків.

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39-річний ніжинець у себе вдома зберігав готові до продажу пакетики з білим кристалічним порошком та гроші від продажу наркотиків. У його спільника — 35-річного жителя Ніжинщини поліція також знайшла готовий для продажу «порошок», пакети з подрібненими рослинами конопель, гроші.

Окрім того поліція виявила у нього широкий асортимент цінних речей: півсотні найменувань електроінструменту, велосипеди, побутову техніку, яку покупці приносили в якості оплати за наркотики. Ці речі вони потайки від рідних виносили з дому або крали у незнайомих людей.

У помешканні 33-річного місцевого жителя, який раніше був судимий за розбійний напад, виявили обладнання для виготовлення психотропів, прекурсори, навіть спеціальний одяг та засоби захисту шкіри. Окрім цього, у чоловіка вилучена партія нещодавно виготовленого амфетаміну, який чоловіки планували фасувати та продавати за добре налагодженою схемою.

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Також у зловмисників вилучений обріз рушниці, безномерна армійська гвинтівка Мосіна разом із пристроєм для безшумної стрільби, пістолет-ракетниця, набої різних калібрів, банківські картки та автомобіль Hunday, який використовувався у злочинних цілях. Вилучене направлено на дослідження.

Наразі всі троє підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб) - карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Підозрювані затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, 14 грудня їм обиратимуть міру запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Київщині викрили лабораторію з виготовлення амфетаміну.

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