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В Нежине полиция разоблачила подпольную нарколабораторию

В Нежине полиция разоблачила подпольную нарколабораторию

Киев  •  УНН

 • 16913 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Полиция Черниговской области задержала в Нежине группу мужчин, которые обеспечивали наркотиками не только жителей города, но и жителей всей области. Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Трое мужчин делали закупки ингредиентов для изготовления наркотиков через сеть интернет. В приспособленном помещении они самостоятельно изготавливали их, фасовали и реализовывали всеми возможными способами: как путем передачи из рук в руки от продавца к покупателю, так и через интернет.

В качестве одного из ингредиентов для изготовления наркотиков мужчины использовали химические средства для чистки канализации. Сами же в это время защищали от агрессивных химикатов глаза и органы дыхания респиратором. Сбывали амфетамин и марихуану как в розницу, так и оптом. Ставку делали на молодежь.

В результате спланированной спецоперации 12 декабря полиция при поддержке спецподразделения КОРД застала мужчин при изготовлении очередной партии наркотиков. В результате обыска полиция обнаружила у злоумышленников ранее изготовленные наркотики и ингредиенты для новых партий. Всего более 200 граммов амфетамина, марихуаны, оружие и средства, полученные от сбыта наркотиков.

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39-летний нежинец у себя дома хранил готовы к продаже пакетики с белым кристаллическим порошком и деньги от продажи наркотиков. В его сообщника - 35-летнего жителя Нежинщины полиция также нашла готов для продажи «порошок», пакеты с измельченными растениями конопли, деньги.

Кроме того полиция обнаружила у него широкий ассортимент ценных вещей: полсотни наименований электроинструмента, велосипеды, бытовую технику, покупатели приносили в качестве оплаты за наркотики. Эти вещи они тайком от родных выносили из дома или воровали у незнакомых людей.

В доме 33-летнего местного жителя, который ранее был судим за разбойное нападение, обнаружили оборудование для изготовления психотропных, прекурсоры, даже специальная одежда и средства защиты кожи. Кроме этого, у мужчины изъятая партия недавно изготовленного амфетамина, который мужчины планировали фасовать и продавать по хорошо отлаженной схеме.

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Также у злоумышленников изъят обрез ружья, Безномерная армейская винтовка Мосина с устройством для бесшумной стрельбы, пистолет-ракетница, патроны различных калибров, банковские карты и автомобиль Hunday, который использовался в преступных целях. Изъятое направлено на исследование.

Сейчас все трое подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенное по предварительному сговору группой лиц) - наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, 14 декабря им будут выбирать меру пресечения.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Киевской области разоблачили лабораторию по изготовлению амфетамина.

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