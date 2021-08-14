В неділю спека в окремих регіонах сягне 32 градусів, а вода в Азовському морі прогрілася до 27

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. У неділю, 15 серпня, на більшій частині території України очікується доволі спекотна погода без опадів. Про це УНН повідомляє відповідно до інформації наданої Укргідрометцентром.

Деталі

За прогнозами синоптиків, на більшій частині территорії країни без опадів; температура вночі 11-16°, вдень 27-32°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень близько 20°.

У Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму місцями короткочасний дощ, гроза; темература вночі 14-19°, вдень 23-28°.

Вітер в Україні змінних напрямків, 3-8 м/с.

Також в Укргідрометцентрі повідомили, що температура води становить в Чорному морі 22-25°, в Азовському морі 24-27°, у Дніпрі в межах Києва 24°.

Додамо

На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 11-16°, вдень 27-32°; у Києві вночі 14-16°, вдень близько 30°.

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