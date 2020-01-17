В МВФ озвучили умови для затвердження програми для України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Міжнародний валютний фонд прийме рішення стосовно програми допомоги Україні після того, як у Києві виконають всі попередні умови. Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва виступаючи у вашингтонському Інституті Пітерсона, передає кореспондент УНН.
За її словами, наразі МВФ продовжує взаємодію з Україною.
“На робочому рівні ми досягли угоди з Україною, в якому є ряд умов, що мають бути виконані. Робота триває, представники (МВФ — ред) продовжують взаємодію з Україною. Як тільки ці умови будуть виконані, для нас наступить момент звернутися до Виконавчої Ради”, — сказала вона.
Нагадаємо, НБУ вважає здобутком 2019 року технічні домовленості про нову програму МВФ.
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