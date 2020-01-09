Цього року Україна має повернути МВФ майже 1,4 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Україна у 2020 році повинна повернути Міжнародному валютному фонду майже 1,4 млрд доларів, а перші виплати повинна здійснити вже 1 лютого. Про це повідомляє УНН із посиланням на графік виплат МВФ.
Так, відповідно до графіку виплат, Україна має виплатити Міжнародному валютному фонду 999 648 спеціальних прав запозичень, що за курсом НБУ відповідає сумі у 1,38 млрд доларів. Перший платіж Україна має здійснити вже 1 лютого у розмірі 75,3 млн доларів.
Окрім того, найбільші виплати, майже по 408 млн доларів, Україна має здійснити 13 березня та 11 вересня 2020 року.
Нагадаємо, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова розповіла, щоб отримати кошти Міжнародного валютного фонду, Україна повинна, зокрема, запустити ринок землі і прийняти “Антиколомойський” законопроект № 2571.