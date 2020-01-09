В этом году Украина должна вернуть МВФ почти 1,4 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Украина в 2020 году должна вернуть Международному валютному фонду почти 1,4 млрд долларов, а первые выплаты должна осуществить уже 1 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на график выплат МВФ.
Так, в соответствии с графиком выплат, Украина должна выплатить Международному валютному фонду 999 648 специальных прав заимствований, что по курсу НБУ соответствует сумме в 1,38 млрд долларов. Первый платеж Украина должна осуществить уже 1 февраля в размере 75,3 млн долларов.
Кроме того, крупнейшие выплаты, почти по 408 млн долларов, Украина должна осуществить 13 марта и 11 сентября 2020 года.
Напомним, первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова рассказала, чтобы получить средства Международного валютного фонда, Украина должна, в частности, запустить рынок земли и принять "Антиколомойський" законопроект № 2571.