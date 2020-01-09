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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113632 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 118537 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 116985 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 134042 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107530 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109205 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109018 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132001 просмотра

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В этом году Украина должна вернуть МВФ почти 1,4 млрд долларов

В этом году Украина должна вернуть МВФ почти 1,4 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 13225 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Украина в 2020 году должна вернуть Международному валютному фонду почти 1,4 млрд долларов, а первые выплаты должна осуществить уже 1 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на график выплат МВФ.

Так, в соответствии с графиком выплат, Украина должна выплатить Международному валютному фонду 999 648 специальных прав заимствований, что по курсу НБУ соответствует сумме в 1,38 млрд долларов. Первый платеж Украина должна осуществить уже 1 февраля в размере 75,3 млн долларов.

Кроме того, крупнейшие выплаты, почти по 408 млн долларов, Украина должна осуществить 13 марта и 11 сентября 2020 года.

Напомним, первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова рассказала, чтобы получить средства Международного валютного фонда, Украина должна, в частности, запустить рынок земли и принять "Антиколомойський" законопроект № 2571.

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