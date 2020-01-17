В МВФ озвучили условия для утверждения программы для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Международный валютный фонд примет решение о программе помощи Украине после того, как в Киеве выполнят все предварительные условия. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева выступая в вашингтонском Институте Питерсона, передает корреспондент УНН.
По ее словам, в настоящее время МВФ продолжает взаимодействие с Украиной.
“На рабочем уровне мы достигли соглашения с Украиной, в котором есть ряд условий, которые должны быть выполнены. Работа продолжается, представители (МВФ — ред) продолжают взаимодействие с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас наступит момент обратиться к Исполнительного Совета”, — сказала она.
Напомним, НБУ считает достижением 2019 года технические договоренности о новой программе МВФ.
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