НБУ вважає здобутком 2019 року технічні домовленості про нову програму МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Національний банк України вказав досягнуті на технічному рівні домовленості щодо розширеної трирічної програми фінансування Міжнародного валютного фонду у переліку пунктів, де вдалося досягти прогресу у втіленні Стратегії центробанку у 2019 році. Про це у четвер повідомили у пресслужбі НБУ, передає УНН.
"У 2020 рік Україна ввійшла із гарною новиною від Міжнародного валютного фонду: на технічному рівні вже досягнуто домовленості щодо розширеної трирічної програми фінансування", - вказали у НБУ.
У Нацбанку відзначили, що майбутня програма буде спрямована на підтримку реформ в Україні.
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"Це – чіткий сингал інвесторам та нашим партнерам щодо реального проведення необхідних для України структурних реформ", - наголосили у регуляторі.
Нагадаємо, 8 грудня під час розмови Президент України Володимир Зеленський і директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва відзначили, що Україна і МВФ досягли домовленості (Staff Level Agreement) про нову програму співпраці.
Як повідомляв УНН, за словами голови НБУ Якова Смолія, нова програма МВФ для України буде трирічна, а її обсяг становитиме 5,5 млрд доларів.