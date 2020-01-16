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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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НБУ считает достижением 2019 года технические договоренности о новой программе МВФ

Киев • УНН

 • 10836 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Национальный банк Украины указал достигнутые на техническом уровне договоренности о расширенной трехлетней программе финансирования Международного валютного фонда в перечне пунктов, где удалось достичь прогресса в воплощении Стратегии центробанка в 2019 году. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе НБУ, передает УНН.

НБУ считает достижением 2019 года технические договоренности о новой программе МВФ

"В 2020 год Украина вошла с хорошей новостью от Международного валютного фонда: технически уже достигнута договоренность о расширенной трехлетней программе финансирования", - указали в НБУ.

В Нацбанке отметили, что будущая программа будет направлена на поддержку реформ в Украине.

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"Это - четкий сингал инвесторам и нашим партнерам по реальному проведению необходимых для Украины структурных реформ", - отметили в регуляторе.

Напомним, 8 декабря во время разговора Президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметили, что Украина и МВФ достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества.

Как сообщал УНН, по словам председателя НБУ Якова Смолия, новая программа МВФ для Украины будет трехлетней, а ее размер составит 5,5 млрд долларов.

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