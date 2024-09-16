Судно з пшеницею у момент російського удару перебувало поза межами зернового коридору - Плетенчук
Київ • УНН
Речник ВМС України розповів, що російський удар по цивільному судну з пшеницею трапився в момент, коли судно знаходилося поза межами зернового коридору. Наголошено, що більша частина коридору проходить територіальними водами країн НАТО.
росія здійснила удар по цивільному судну з пшеницею, яке перебувало поза межами зернового коридору. Про це сказав речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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Він розповів, що на момент атаки, судно перебувало поза межами зернового коридору.
Згодом, звісно, стане зрозуміло - це була спрямована атака чи нецілеспрямована. Проте, це не змінює факту, що росіяни поцілили у цивільне судно, незалежно від того, чи це є наслідком безвідповідального застосування зброї, чи це спрямована атака
За його словами, минулого року трапився подібний інцидент. Наразі зерновий коридор працює в стабільному режимі. Більша його частина проходить територіальними водами країн-членів Північноатлантичного альянсу. За його словами, робити подібне в тих водах росіяни не наважуються
Ці судна, зазвичай, під іноземними прапорами, і серед лідерів, які користуються послугами нашого зернового коридору, Китай на першому місці, Іспанія - на другому
Нагадаємо
У вересні російська ракета вразила цивільне судно з вантажем пшениці для Єгипту в Чорному морі. Президент Володимир Зеленський закликав світ відреагувати, наголосивши на важливості українського експорту продовольства для глобальної безпеки.
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