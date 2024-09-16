Судно с пшеницей в момент российского удара находилось вне зернового коридора - Плетенчук

россия осуществила удар по гражданскому судну с пшеницей, которое находилось за пределами зернового коридора. Об этом сказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Он рассказал, что на момент атаки, судно находилось за пределами зернового коридора.

Впоследствии, конечно, станет понятно - это была направленная атака или нецеленаправленная. Однако, это не меняет факта, что россияне попали в гражданское судно, независимо от того, является ли это следствием безответственного применения оружия, или это направленная атака - сказал Плетенчук.

По его словам, в прошлом году случился подобный инцидент. Сейчас зерновой коридор работает в стабильном режиме. Большая его часть проходит территориальными водами стран-членов Североатлантического альянса. По его словам, делать подобное в тех водах россияне не решаются

Эти суда, как правило, под иностранными флагами, и среди лидеров, которые пользуются услугами нашего зернового коридора, Китай на первом месте, Испания - на втором - добавил он.

Напомним

В сентябре российская ракета поразила гражданское судно с грузом пшеницы для Египта в Черном море. Президент Владимир Зеленский призвал мир отреагировать, подчеркнув важность украинского экспорта продовольствия для глобальной безопасности.

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