В Мінсоцполітики розповіли, як трудовим мігрантам отримати субсидії

"Для тих заробітчан, хто офіційно працює і застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування в тій країні, де вони працюють, ми відкриваємо систему житлових субсидій", - зазначив чиновник.



За його словами, у разі, якщо такий громадянин надасть документальне підтвердження тому, що він застрахований в тій країні, де працює, він може претендувати на отримання субсидії на загальних підставах.



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При цьому він додав, що у випадку, якщо громадянин працює не офіційно або перебуває за кордоном понад 60 днів, не працюючи, не навчаючись і не перебуваючи на лікуванні, він може претендувати на субсидію, сплативши єдиний соціальний внесок.



"Критерії для всіх однакові", - підсумував чиновник.



Нагадаємо, Міністерство соціальної політики змінило правила надання субсидій таким чином, щоб власники кількох квартир не змогли отримувати пільги на всі свої об’єкти нерухомості.