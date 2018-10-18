В Мінсоцполітики розповіли, як трудовим мігрантам отримати субсидії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Трудові мігранти можуть претендувати на отримання житлової субсидії на загальних підставах – якщо нададуть документи щодо страхування в системі держсоцстраху країни перебування або сплатять єдиний соціальний внесок. Про це повідомив генеральний директор Директорату сім'ї та соціальної підтримки Мінсоцполітики Віталій Музиченко під час брифінгу, передав кореспондент УНН.
"Для тих заробітчан, хто офіційно працює і застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування в тій країні, де вони працюють, ми відкриваємо систему житлових субсидій", - зазначив чиновник.
За його словами, у разі, якщо такий громадянин надасть документальне підтвердження тому, що він застрахований в тій країні, де працює, він може претендувати на отримання субсидії на загальних підставах.
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При цьому він додав, що у випадку, якщо громадянин працює не офіційно або перебуває за кордоном понад 60 днів, не працюючи, не навчаючись і не перебуваючи на лікуванні, він може претендувати на субсидію, сплативши єдиний соціальний внесок.
"Критерії для всіх однакові", - підсумував чиновник.
Нагадаємо, Міністерство соціальної політики змінило правила надання субсидій таким чином, щоб власники кількох квартир не змогли отримувати пільги на всі свої об’єкти нерухомості.