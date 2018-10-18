В Минсоцполитики рассказали, как трудовым мигрантам получить субсидии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Трудовые мигранты могут претендовать на получение жилищной субсидии на общих основаниях - если предоставят документы по страхованию в системе госстраха страны пребывания или оплатят единый социальный взнос. Об этом сообщил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко во время брифинга, передал корреспондент УНН.
"Для тех работников, кто официально работает и застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования в той стране, где они работают, мы открываем систему жилищных субсидий", - отметил чиновник.
По его словам, в случае, если такой гражданин предоставит документальное подтверждение тому, что он застрахован в той стране, где работает, он может претендовать на получение субсидии на общих основаниях.
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При этом он добавил, что в случае, если гражданин работает не официально или находится за границей более 60 дней, не работая, не учась и не находясь на лечении, он может претендовать на субсидию, оплатив единый социальный взнос.
"Критерии для всех одинаковы", - подытожил чиновник.
Напомним, Министерство социальной политики изменило правила предоставления субсидий таким образом, чтобы владельцы нескольких квартир не смогли получать льготы на все свои объекты недвижимости.