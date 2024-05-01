В міноборони росії заявили про атаку дронів в чотирьох регіонах: що відомо
Київ • УНН
Міністерство оборони росії повідомило про збиття 6 безпілотників над воронезькою, рязанською, бєлгородською та курською областями. росЗМІ пишуть, що на рязанському нафтопереробному заводі виникла пожежа після ймовірної атаки безпілотника.
Міністр оборони рф заявляє, що в ніч на 1 травня БПЛА намагались атакувати воронезьку, рязанську, бєлгородську та курську області. Кажуть про нібито збиття 6 дронів. Своєю чергою росЗМІ пишуть про пожежу на рязанському нафтопереробному заводі, передає УНН.
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В заяві міноборони рф йдеться, що черговими засобами ППО було знищено і перехоплено 6 безпілотних літальних апаратів, з яких: три над територією воронезької області, один над рязанською областю, ще один - над бєлгородською і також один над територією курської області.
Як вказав губернатор воронезької області олександр гусєв, унаслідок падіння уламків ДБПЛ вибито шибки в споруджуваному будинку. Ніхто не постраждав.
В рязанській області, за словами губернатора павла малкова, попередньо, внаслідок атаки дронів постраждалих немає, проводиться перевірка.
Тим часом росЗМІ пишуть про атаку БПЛА на рязанський нафтопереробний завод. Там почалася пожежа. За словами очевидців, атака сталася близько третьої години ранку. Очевидці повідомляють про те, що було чути гул, а потім сталися два вибухи.