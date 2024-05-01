В минобороны россии заявили об атаке дронов в четырех регионах: что известно

Министр обороны рф заявляет, что в ночь на 1 мая БПЛА пытались атаковать воронежскую, рязанскую, белгородскую и курскую области. Говорят о якобы сбитии 6 дронов. В свою очередь росСМИ пишут о пожаре на рязанском нефтеперерабатывающем заводе, передает УНН.

Детали

В заявлении минобороны рф говорится, что дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено 6 беспилотных летательных аппаратов, из которых: три над территорией воронежской области, один над рязанской областью, еще один - над белгородской и также один над территорией курской области.

Как указал губернатор воронежской области александр гусев, в результате падения обломков ДБПЛ выбиты оконные стекла в строящемся доме. Никто не пострадал.

В рязанской области, по словам губернатора павла малкова, предварительно, в результате атаки дронов пострадавших нет, проводится проверка.

Тем временем росСМИ пишут об атаке БПЛА на рязанский нефтеперерабатывающий завод. Там начался пожар. По словам очевидцев, атака произошла около трех часов утра. Очевидцы сообщают о том, что был слышен гул, а затем произошли два взрыва.