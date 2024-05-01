В минобороны россии заявили об атаке дронов в четырех регионах: что известно

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  17866 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  115042 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  114283 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
  •  125849 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  153863 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  148871 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  204753 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  168990 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  187222 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  161260 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

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30 апреля 2024, 05:32  •  166141 просмотра
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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  200945 просмотра

В минобороны россии заявили об атаке дронов в четырех регионах: что известно

Министерство обороны россии сообщило о сбитии 6 беспилотников над воронежской, рязанской, белгородской и курской областями. росСМИ пишут, что на рязанском нефтеперерабатывающем заводе возник пожар после вероятной атаки беспилотника.

Новости Мира •   •  10774 просмотра
В минобороны россии заявили об атаке дронов в четырех регионах: что известно

Пасха, Радоница и День женщин-мироносиц: церковный календарь на май

В мае 2024 года украинцы будут отмечать несколько важных православных церковных праздников, в частности Пасху, Радоницу, и День святых женщин-мироносиц.

Общество •   •  10865 просмотра
Пасха, Радоница и День женщин-мироносиц: церковный календарь на май

В мае некоторым категориям пенсионеров увеличат выплаты: кого это коснется

В мае увеличатся пенсионные выплаты для пенсионеров, которым в течение этого месяца исполняется 70, 75 и 80 лет.

Общество •   •  11299 просмотра
В мае некоторым категориям пенсионеров увеличат выплаты: кого это коснется

Ночью беспилотники атаковали НПЗ в рязанской области рф

Российский нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области был атакован беспилотниками, что повлекло взрывы, на место происшествия выехали спасательные службы.

Война •   •  12129 просмотра
Ночью беспилотники атаковали НПЗ в рязанской области рф

Перерасчет пенсий, изменения в оформлении субсидий, новое в Правилах дорожного движения. Что еще изменится для украинцев с 1 мая

С первого мая части украинцев пожилого возраста пересчитают пенсии, для некоторых категорий граждан произойдут изменения в оформлении субсидий на неотапливаемый период, нововведения ожидают и украинских водителей.

Общество •   •  10521 просмотра
Перерасчет пенсий, изменения в оформлении субсидий, новое в Правилах дорожного движения. Что еще изменится для украинцев с 1 мая

В США разоблачили схему поставок в россию электроники в обход санкций

Нью-йоркская компания незаконно экспортировала электронные компоненты двойного назначения на сумму более 250 000 долларов США в российскую организацию, находящуюся под санкциями, для производства оружия, что привело к выдвижению обвинений трем лицам, участвовавшим в этой схеме.

Война •   •  11361 просмотра
В США разоблачили схему поставок в россию электроники в обход санкций

В США разбился истребитель F-16: пилот катапультировался

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил США разбился вблизи Национального парка в Нью-Мексико, но пилоту катапультировался. Часть парка временно перекрыли, чтобы ограничить доступ гражданских к месту аварии.

Новости Мира •   •  10507 просмотра
В США разбился истребитель F-16: пилот катапультировался

Погода на 1 мая: тепло и без осадков, местами переменная облачность

1 мая в Украине ожидается сухая и теплая погода с температурой воздуха днем 20-25°C, местами переменная облачность.

Общество •   •  11303 просмотра
Погода на 1 мая: тепло и без осадков, местами переменная облачность

"Майдан-3" : в ЦПД предупредили об очередных вбросах российской пропаганды

россия продолжает масштабную дезинформационную кампанию "Майдан-3", направленную на дестабилизацию Украины, дискредитацию ее военного и политического руководства, сеяние хаоса и недоверия накануне запланированного наступления.

Война •   •  15753 просмотра
"Майдан-3" : в ЦПД предупредили об очередных вбросах российской пропаганды

День защиты носорогов, День директоров школ, Праздник весны и труда. Что еще можно отметить 1 мая

Сегодня, первого мая, во многих странах мира зоозащитники и любители дикой природы приобщаются к различным мероприятиям по случаю Дня защиты носорогов. Сейчас во всей Африке живут более 11 тысяч носорогов

УНН Lite •   •  23653 просмотра
День защиты носорогов, День директоров школ, Праздник весны и труда. Что еще можно отметить 1 мая