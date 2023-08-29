В Міноборони показали, як працює причіпна гаубиця FH70
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Медійний майданчик Сил оборони Military Media Center опублікував відео роботи причіпної гаубиці калібру 155 мм, пердає УНН.
Деталі
FH70 — причіпна гаубиця калібру 155 мм. В розробці гармати брали учась одразу три країни: Італія, Велика Британія та колишня Західна Німеччина.
Конструкція виявилася ефективною, а українські військові високо оцінили її, особливо її високу точність у порівнянні зі старими радянськими системами.
Завдяки вбудованому двигуну вона може швидко змінити позицію, що дозволяє розрахунку уникнути контрбатарейного вогню противника. Крім того, гаубиця здатна зробити перші три постріли за 15 секунд.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН з посиланням на Міноборони, українські військові на фронті вже успішно використовують для виконання бойових задач безпілотник українського виробництва "Великий Бандерик". У відомстві зауважують, що цей дрон — втілення передових ідей.
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