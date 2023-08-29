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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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В Минобороны показали, как работает прицепная гаубица FH70

В Минобороны показали, как работает прицепная гаубица FH70

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Медийная площадка Сил обороны Military Media Center опубликовала видео работы прицепной гаубицы калибра 155 мм, пердает УНН.

Детали

FH70 — прицепная гаубица калибра 155 мм. В разработке пушки принимали участие сразу три страны: Италия, Великобритания и бывшая Западная Германия.

Конструкция оказалась эффективной, а украинские военные высоко оценили ее, особенно ее высокую точность по сравнению со старыми советскими системами.

Благодаря встроенному двигателю она может быстро сменить позицию, что позволяет расчету избежать контрбатарейного огня противника. Кроме того, гаубица способна произвести первые три выстрела за 15 секунд.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН со ссылкой на Минобороны, украинские военные на фронте уже успешно используют для выполнения боевых задач беспилотник украинского производства "Великий Бандерик". В ведомстве отмечают, что этот дрон — воплощение передовых идей.

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