В мережі з'явилось відео знешкодження мінера Метро у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Нацполіції оприлюднили відео затримання 42-річного Олексія Белька, який вдень 18 вересня погрожував підірвати міст Метро в Києві та влаштував на ньому стрілянину. Відео знешкодження зловмисника опублікував прессекретар Нацполіції Ярослав Тракало на сторінці в Facebook, передає УНН.
“Чоловіка, який зі зброєю погрожував застосувати вибухівку на столичному мосту Метро, затримали без жодного пострілу. Це був дійсно виклик і неоціненний експіріенс, з яким молода Національна поліція України впоралася „на відмінно“. Водна поліція, спецпідрозділ КОРД, авіапідтримка, патрульна поліція України, кінологи, вибухотехніки, криміналісти, психологи etc. Планування спецоперації, тривалі перемовини зі зловмисником, оцінка ризиків для життя громадян та руйнування інфраструктури, можливі варіанти знешкодження і, зрештою, єдиний ідеальний — затримання без шкоди життю і здоров’ю не лише мирних мешканців, а й самого правопорушника. Блискуча спецоперація, під час якої усі служби і підрозділи МВС діяли чітко, злагоджено, а головне виконали свій обов’язок — служити і захищати”, — написав Тракало.
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Як повідомляв УНН, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.
Перше повідомлення про НП надійшло від пресслужби КП “Київський метрополітен”, а саме про ймовірне мінування станцій.
Згодом у пресслужбі поліції Києва повідомили, що: “Інформація від сторонніх осіб надійшла о 16:05 про те, що на мосту якась людина, із нібито схожими на зброю засобами, погрожує підірвати міст. Служби з обох сторін виїхали”.
Наразі рух на мосту було відновлено.
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