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Мінветеранів буде захищати інтереси мінера мосту Метро, щоб не допустити очорнення ветеранів

Мінветеранів буде захищати інтереси мінера мосту Метро, щоб не допустити очорнення ветеранів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Міністерство у справах ветеранів буде захищати інтереси Олексія Белька, який, за даними правоохоронних органів, погрожував підірвати столичний міст Метро. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву міністерства, що оприлюднили у Facebook.

“Міністерство у справах ветеранів висловлює подяку силовикам, правоохоронцям та усім причетним до професійного, безпечного та безкровного вирішення ситуації. Наголошуємо, що команда міністерства готова надати будь-яку допомогу в комунікації між Олексієм Бельком та тими, кого це може стосуватися на офіційному чи неофіційному рівні (за потреби), як адміністративними, так і громадськими каналами”, — йдеться в заяві.

Водночас, у Міністерствы наголосили, що воно захищатиме інтереси Олексія Белько як і будь-якого учасника російсько-української війни, зокрема його право на повагу, справедливий розгляд цієї справи та допомогу за потреби. “Ми не дозволимо використати цей інцидент для очорнення бійців та ветеранів, або для розколу між ними та рештою суспільства”, — написали у міністерстві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міст Метро хотів підірвати уродженець Криму

Як повідомляв УНН, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.

Перше повідомлення про НП надійшло від пресслужби КП “Київський метрополітен”, а саме про ймовірне мінування станцій.

Згодом у пресслужбі поліції Києва повідомили, що: “Інформація від сторонніх осіб надійшла о 16:05 про те, що на мосту якась людина, із нібито схожими на зброю засобами, погрожує підірвати міст. Служби з обох сторін виїхали”.

Наразі рух на мосту було відновлено.

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