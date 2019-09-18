Минветеранов будет защищать интересы минера моста Метро, чтобы не допустить очернения ветеранов

“Министерство по делам ветеранов выражает благодарность силовикам, правоохранителям и всем причастным к профессиональному, безопасному и бескровному решения ситуации. Подчеркиваем, что команда министерства готова предоставить любую помощь в коммуникации между Алексеем Бельковым и теми, кого это может касаться на официальном или неофициальном уровне (при необходимости), как административными, так и общественными каналами”, — говорится в заявлении.

В то же время, в Министерствы отметили, что оно будет защищать интересы Алексея Белькова как и любого участника российско-украинской войны, в частности его право на уважение, справедливое рассмотрение этого дела и помощь при необходимости. “Мы не позволим использовать этот инцидент для очернения бойцов и ветеранов, или для раскола между ними и остальным обществом”, — написали в министерстве.

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Как сообщал УНН, 18 сентября в Киеве вооруженный преступник пригрозил взорвать мост Метро через Днепр.

Первое сообщение о ЧП поступило от прессслужбы КП “Киевский метрополитен”, а именно о вероятном минировании станций.

Впоследствии в прессслужбе полиции Киева сообщили, что: “Информация от посторонних лиц поступило в 16:05 о том, что на мосту какой-то человек, с якобы похожими на оружие средствами, угрожает взорвать мост. Службы с обеих сторон выехали ”.

Сейчас движение на мосту было восстановлено.