Минветеранов будет защищать интересы минера моста Метро, чтобы не допустить очернения ветеранов

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Киев  •  УНН

 • 10422 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Министерство по делам ветеранов будет защищать интересы Алексея Белька, который, по данным правоохранительных органов, угрожал взорвать столичный мост Метро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление министерства, обнародовали в Facebook.

“Министерство по делам ветеранов выражает благодарность силовикам, правоохранителям и всем причастным к профессиональному, безопасному и бескровному решения ситуации. Подчеркиваем, что команда министерства готова предоставить любую помощь в коммуникации между Алексеем Бельковым и теми, кого это может касаться на официальном или неофициальном уровне (при необходимости), как административными, так и общественными каналами”, — говорится в заявлении.

В то же время, в Министерствы отметили, что оно будет защищать интересы Алексея Белькова как и любого участника российско-украинской войны, в частности его право на уважение, справедливое рассмотрение этого дела и помощь при необходимости. “Мы не позволим использовать этот инцидент для очернения бойцов и ветеранов, или для раскола между ними и остальным обществом”, — написали в министерстве.

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Как сообщал УНН, 18 сентября в Киеве вооруженный преступник пригрозил взорвать мост Метро через Днепр.

Первое сообщение о ЧП поступило от прессслужбы КП “Киевский метрополитен”, а именно о вероятном минировании станций.

Впоследствии в прессслужбе полиции Киева сообщили, что: “Информация от посторонних лиц поступило в 16:05 о том, что на мосту какой-то человек, с якобы похожими на оружие средствами, угрожает взорвать мост. Службы с обеих сторон выехали ”.

Сейчас движение на мосту было восстановлено.

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