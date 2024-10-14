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В кремлі прокоментували ядерні навчання НАТО: заявили про подальшу ескалацію напруженості

Київ • УНН

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пєсков заявив, що ядерні навчання НАТО нагнітають напруженість в умовах війни в Україні. Він також відкинув заяву про можливість атаки росії на НАТО, назвавши її нелогічною.

В кремлі прокоментували ядерні навчання НАТО: заявили про подальшу ескалацію напруженості

Прессекретар кремля дмитро пєсков заявив, що щорічні ядерні навчання НАТО, які розпочалися сьогодні, 14 жовтня, нагнітають напруженість у світлі "гарячої війни", що розгортається в Україні. Про це УНН повідомляє із посиланням на Reuters. 

В умовах гарячої війни, яка триває в рамках українського конфлікту, подібні навчання не призводять ні до чого, крім подальшої ескалації напруженості

- заявив дмитро пєсков.

Також пєсков відкинув заяву глави служби зовнішньої розвідки Німеччини Бруно Каля, який раніше в понеділок сказав, що російські сили будуть в змозі атакувати територію НАТО не пізніше кінця цього десятиліття.

"росія ніколи не рухалася зі своєю військовою інфраструктурою в бік НАТО, завжди було навпаки", - сказав пєсков.

"Тому говорити про те, що саме російські збройні сили становлять небезпеку для будь-кого, абсолютно невірно, нелогічно і, найголовніше, суперечить усьому перебігу історії, який призвів до тієї конфронтації, яку ми зараз переживаємо всі разом", - додав пєсков. 

Нагадаємо 

Минулого тижня секретар альянсу Марк Рютте  анонсував, що 14 жовтня НАТО розпочне свої щорічні ядерні навчання  на тлі посилення ядерної риторики з боку президента росії володимира путіна. 

У маневрах візьмуть участь близько 2000 військових та 60 літаків з 13 країн альянсу.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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