В кремле прокомментировали ядерные учения НАТО: заявили о дальнейшей эскалации напряженности
Киев • УНН
Песков заявил, что ядерные учения НАТО нагнетают напряженность в условиях войны в Украине. Он также отверг заявление о возможности атаки россии на НАТО, назвав его нелогичным.
Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что ежегодные ядерные учения НАТО, которые начались сегодня, 14 октября, нагнетают напряженность в свете "горячей войны", которая разворачивается в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
В условиях горячей войны, которая продолжается в рамках украинского конфликта, подобные учения не приводят ни к чему, кроме дальнейшей эскалации напряженности
Также песков отверг заявление главы службы внешней разведки Германии Бруно Каля, который ранее в понедельник сказал, что российские силы будут в состоянии атаковать территорию НАТО не позднее конца этого десятилетия.
"россия никогда не двигалась со своей военной инфраструктурой в сторону НАТО, всегда было наоборот", - сказал Песков.
"Поэтому говорить о том, что именно российские вооруженные силы представляют опасность для кого-либо, абсолютно неверно, нелогично и, самое главное, противоречит всему ходу истории, который привел к той конфронтации, которую мы сейчас переживаем все вместе", - добавил песков.
Напомним
На прошлой неделе секретарь альянса Марк Рютте анонсировал, что 14 октября НАТО начнет свои ежегодные ядерные учения на фоне усиления ядерной риторики со стороны президента россии владимира путина.
В маневрах примут участие около 2000 военных и 60 самолетов из 13 стран альянса.