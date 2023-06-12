В КМДА закликали жителів столиці брати тварин з Херсонщини, які знаходяться у "Виставковому центрі"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У Київській міській державній адміністрації закликали жителів столиці брати додому тваринок з тимчасового притулку "Виставковий центр". Про це йдеться у повідомленні на сторінці КМДА, пише УНН.
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У КМДА зазначають, що саме туди, у тимчасовий притулок "Виставкового центру", після огляду, необхідних щеплень та лікування, переводять тварин, які приїжджають із Херсонщини до муніципальних ветклінік столиці.
Прилаштування тварин є пріоритетом у роботі з ними, оскільки дозволяє забезпечити місця для більшої кількості тварин.
За ці вихідні вдалося прилаштувати в родини майже 30 тварин. А це означає, що звільнились місця для трьох десятків інших чотирилапих, яким фахівці зможуть надати допомогу". - йдеться у повідомленні.
У КМДА додали, що познайомитись із тваринами та забрати когось додому можна за адресою: вулиця Академіка Глушкова, 1, 16-й павільйон, тимчасовий притулок для тварин "Виставковий центр".
Попередньо записатися можна за телефоном 093-540-12-18 з 10:00 до 17:00.
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