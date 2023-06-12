В КГГА призвали жителей столицы брать животных с Херсонщины, которые находятся в "Выставочном центре"

Детали

В КГГА отмечают, что именно туда, во временный приют "Выставочного центра", после осмотра, необходимых прививок и лечения, переводят животных, которые приезжают из Херсонщины в муниципальные ветклиники столицы.

Пристройство животных является приоритетом в работе с ними, поскольку позволяет обеспечить места для большего количества животных.

За эти выходные удалось пристроить в семьи почти 30 животных. А это значит, что освободились места для трех десятков других четвероногих, которым специалисты смогут оказать помощь". - говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что познакомиться с животными и забрать кого-то домой можно по адресу: улица Академика Глушкова, 1, 16-й павильон, временный приют для животных "Выставочный центр".

Предварительно записаться можно по телефону 093-540-12-18 с 10:00 до 17:00.

Напомним

Из-за подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС к берегу Одесской области из Херсона течением приносит различных животных, в частности, змей, ондатр и тритонов.

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