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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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The Guardian

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В Херсонській області зафіксовано 64 нових випадки COVID-19

Київ • УНН

 • 9459 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 64 нових лабораторно підтверджений випадки COVID-19. Всього в області з початку пандемії померла 1126 людина. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.

В Херсонській області зафіксовано 64 нових випадки COVID-19

Цитата

"За останню добу проведено 728 ПЛР-досліджень, 587 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1216 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 64 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 28 чоловіків та 36 жінки. З них 2 дітей та 2 медичних працівники", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що стан хворих задовільний: "52 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 12 осіб".

Додається, що за добу померли п'ять осіб. Всі вони мали пневмонію та COVID-19.
Також в області 88 одужань.

"Тож наразі в області 35 008 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
- 31 677 людей побороли недуг;
- 2 205 людей інфіковані COVID-19;
- 1 126 людей померли", - резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 209 417 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 50 959 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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